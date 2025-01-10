Какие документы нужны для регистрации мопеда

Министр внутренних дел приказом от 27 декабря 2024 года внес изменения в Правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, которыми определен перечень документов для регистрации мопедов, сообщает Zakon.kz/

Для регистрации мопеда владелец (представитель владельца) представляет:

документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности) или в электронной форме из сервиса цифровых документов;

документы, подтверждающие уплату регистрационного сбора и государственных пошлин за выдачу СРТС, ГРНЗ, предусмотренных статьями 553 и 615 Налогового кодекса;

заявление о государственной регистрации мопеда;

технический документ (при наличии) или сведения о технических характеристиках мопеда;

при отсутствии идентификационного номера мопеда, идентификационный номер присваивается уполномоченным органом по обращению владельца мопеда до совершения регистрационных действий;

акт осмотра транспортного средства (при первичной регистрации транспортного средства);

прежний СРТС и ГРНЗ (при их наличии);

договор или доверенность, в случаях обращения представителя владельца.

Аналогичное дополнение внесено в перечень документов, необходимых для государственной регистрации, учета и снятия с учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства.

Приказ вводится в действие с 5 апреля 2025 года.

Напомним, за регистрацию механического транспортного средства (кроме транспортного средства, в отношении которого производится первичная государственная регистрация) или прицепа установлена ставка в размере 0,25 МРП (983 тенге в 2025 году). За выдачу свидетельства о государственной регистрации транспортных средств нужно оплатить 1,25 МРП (4 915 тенге в 2025 году).

Мы рассказывали, что водителей мопедов приравняли к полноправным участникам дорожного движения, им нужно зарегистрировать свои транспортные средства и получить права категории А1.

Также ранее в МВД разъясняли, как будет проходить регистрация мопедов в Казахстане.