Спасатели Кокшетау помогли двум пенсионерам, оказавшимся в схожей ситуации
Фото: пресс-служба МЧС РК
Два почти одинаковых инцидента произошли в областном центре Акмолинской области. В обоих случаях дочерям не открыли дверь 66-летняя мать и 74-летний отец, сообщает Zakon.kz.
На вызовы выехали сотрудники оперативно спасательного отряда. В первом случаи спасатели открыли дверь и нашли лежачей на полу женщину, она была передана карете скоро помощи.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"Во втором случаи спасатели открыли дверь и оказывали первую медицинскую помощь мужчине с эпилепсией до прибытия кареты скорой помощи. МЧС просит не оставлять без присмотра детей и пожилых людей". Пресс-служба МЧС РК
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