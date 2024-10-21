Спасатели Кокшетау помогли двум пенсионерам, оказавшимся в схожей ситуации

Фото: пресс-служба МЧС РК

Два почти одинаковых инцидента произошли в областном центре Акмолинской области. В обоих случаях дочерям не открыли дверь 66-летняя мать и 74-летний отец, сообщает Zakon.kz.

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