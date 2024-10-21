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Законодательство РК

Спасатели Кокшетау помогли двум пенсионерам, оказавшимся в схожей ситуации

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 21:35 Фото: пресс-служба МЧС РК
Два почти одинаковых инцидента произошли в областном центре Акмолинской области. В обоих случаях дочерям не открыли дверь 66-летняя мать и 74-летний отец, сообщает Zakon.kz.

На вызовы выехали сотрудники оперативно спасательного отряда. В первом случаи спасатели открыли дверь и нашли лежачей на полу женщину, она была передана карете скоро помощи.

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 21:35

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Во втором случаи спасатели открыли дверь и оказывали первую медицинскую помощь мужчине с эпилепсией до прибытия кареты скорой помощи. МЧС просит не оставлять без присмотра детей и пожилых людей". Пресс-служба МЧС РК


Ранее очевидцы ДТП в Алматы помогли спасти водителя-нарушителя.

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