Четыре легковых авто сохранили от пожара огнеборцы Алматы

Ночью 14 декабря огнеборцы уберегли от пожара четыре легковушки в Алатауском районе, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, пожар случился в одноэтажном здании СТО, расположенном на шоссе Северное кольцо.

"Горел один из помещений боксов с автомобилями. Нависла угроза распространения огня на другие боксы станции", – говорится в сообщении.

Подавая одновременно стволы на защиту других боксов и на тушение, пожарные подразделения остановили огонь на площади 220 кв. м. Пострадавших нет.