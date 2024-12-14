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Происшествия

Четыре легковых авто сохранили от пожара огнеборцы Алматы

Пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 05:55 Фото: Zakon.kz
Ночью 14 декабря огнеборцы уберегли от пожара четыре легковушки в Алатауском районе, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, пожар случился в одноэтажном здании СТО, расположенном на шоссе Северное кольцо.

"Горел один из помещений боксов с автомобилями. Нависла угроза распространения огня на другие боксы станции", – говорится в сообщении.

Подавая одновременно стволы на защиту других боксов и на тушение, пожарные подразделения остановили огонь на площади 220 кв. м. Пострадавших нет.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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