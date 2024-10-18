Очевидцы ДТП в Алматы помогли спасти водителя-нарушителя

Ночью 19 октября на территории высокогорного катка Медеу очевидцы ДТП вызвали бригады экстренных служб, сообщает Zakon.kz.

Происшествие случилось на ул. Керей-Жанибек хандар. По дороге с Медео в сторону города Алматы спускался автомобиль Chevrolet Cobalt, в салоне которого находился только водитель.

Фото: Zakon.kz

На одном из затяжных поворотов водитель не справился с управлением, в результате чего через полосу встречного движения автомобиль вылетел на тротуар, затем проехал по автобусной остановке.

Фото: Zakon.kz

После автомобиль снес на своем пути электрощит линии электропередач и улетел в кювет в сторону речки, задевая деревья и перевернулся на крышу. Но остановился он все же только, когда врезался в большой камень.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

27-летнему водителю очень повезло с тем, что поблизости оказались очевидцы. Они то и бросились первыми к нему на помощь, попутно вызвав скорую и сотрудников дорожной полиции. Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала мужчину в больницу № 12.

Фото: Zakon.kz

Что касается предполагаемых причин этого ДТП, то в первую очередь – несоблюдение скоростного режима. Также на автомобиле установлена летняя резина, которая на вид в достаточно изношенном состоянии и при температуре -2°С она просто превратилась в пластмассу.

Также в Алматы 16 октября напротив рынка "Кенжехан" произошла массовая авария.