Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Очевидцы ДТП в Алматы помогли спасти водителя-нарушителя

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 03:33 Фото: Zakon.kz
Ночью 19 октября на территории высокогорного катка Медеу очевидцы ДТП вызвали бригады экстренных служб, сообщает Zakon.kz.

Происшествие случилось на ул. Керей-Жанибек хандар. По дороге с Медео в сторону города Алматы спускался автомобиль Chevrolet Cobalt, в салоне которого находился только водитель.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 03:33

Фото: Zakon.kz

На одном из затяжных поворотов водитель не справился с управлением, в результате чего через полосу встречного движения автомобиль вылетел на тротуар, затем проехал по автобусной остановке.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 03:33

Фото: Zakon.kz

После автомобиль снес на своем пути электрощит линии электропередач и улетел в кювет в сторону речки, задевая деревья и перевернулся на крышу. Но остановился он все же только, когда врезался в большой камень.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 03:33

Фото: Zakon.kz

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 03:33

Фото: Zakon.kz

27-летнему водителю очень повезло с тем, что поблизости оказались очевидцы. Они то и бросились первыми к нему на помощь, попутно вызвав скорую и сотрудников дорожной полиции. Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала мужчину в больницу № 12.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 03:33

Фото: Zakon.kz

Что касается предполагаемых причин этого ДТП, то в первую очередь – несоблюдение скоростного режима. Также на автомобиле установлена летняя резина, которая на вид в достаточно изношенном состоянии и при температуре -2°С она просто превратилась в пластмассу.

Также в Алматы 16 октября напротив рынка "Кенжехан" произошла массовая авария.

Читайте также

Ролики с умирающими сайгаками напугали жителей ЗКО
Ролики с умирающими сайгаками напугали жителей ЗКО
Десятки невест в Актобе остались без приданого
Десятки невест в Актобе остались без приданого на сумму свыше 14 миллионов тенге
пожар в Актау
Одноэтажный ангар со сварочными аппаратами вспыхнул в Актау
Алия Абди
ДТП Погода Алматы Медеу 2024 год Автодороги Водители Врачи Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем
Подписчиков восхитили трогательные фото Кристины Орбакайте с мужем
Тенге, деньги, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: могут ли вкладчики обратиться за выплатами, если срок пропущен
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: