Грузовик вытащили из снежного заноса в Жетысуской области
Фото: pixabay
14 декабря на автодороге "Достык – Маканшы" спасатели МЧС вытащили из снежного заноса грузовой автомобиль, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, водитель оперативно позвонил на номер 112. В условиях сильной метели спасатели, прибыв на место происшествия, эвакуировали водителя и пассажира фуры до ближайшего пункта обогрева на ст. Достык Алакольского района.
"С путниками все в порядке. В медицинской помощи никто не нуждается", – говорится в сообщении.
Этой же ночью четыре легковых авто сохранили от пожара огнеборцы Алматы.
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