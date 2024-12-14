Грузовик вытащили из снежного заноса в Жетысуской области

14 декабря на автодороге "Достык – Маканшы" спасатели МЧС вытащили из снежного заноса грузовой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, водитель оперативно позвонил на номер 112. В условиях сильной метели спасатели, прибыв на место происшествия, эвакуировали водителя и пассажира фуры до ближайшего пункта обогрева на ст. Достык Алакольского района.

"С путниками все в порядке. В медицинской помощи никто не нуждается", – говорится в сообщении.

Этой же ночью четыре легковых авто сохранили от пожара огнеборцы Алматы.