#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
522.49
547.88
5.06
Происшествия

Грузовик вытащили из снежного заноса в Жетысуской области

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 08:11 Фото: pixabay
14 декабря на автодороге "Достык – Маканшы" спасатели МЧС вытащили из снежного заноса грузовой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС Казахстана, водитель оперативно позвонил на номер 112. В условиях сильной метели спасатели, прибыв на место происшествия, эвакуировали водителя и пассажира фуры до ближайшего пункта обогрева на ст. Достык Алакольского района.

"С путниками все в порядке. В медицинской помощи никто не нуждается", – говорится в сообщении.

Этой же ночью четыре легковых авто сохранили от пожара огнеборцы Алматы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Четыре легковых авто сохранили от пожара огнеборцы Алматы
Происшествия
05:55, Сегодня
Четыре легковых авто сохранили от пожара огнеборцы Алматы
В Атырау столкнулись Lexus и Lada Largus: пострадавших доставили в больницу
Происшествия
03:30, 14 декабря 2024
В Атырау столкнулись Lexus и Lada Largus: пострадавших доставили в больницу
Фейерверк на трассе устроил горящий грузовик на трассе под Алматы
Происшествия
00:44, 14 декабря 2024
Фейерверк на трассе устроил горящий грузовик на трассе под Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: