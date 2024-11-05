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Восемь тонн контрабандной рыбы обнаружили в грузовике в Абайской области

контрабанда рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 18:48 Фото: pixabay
Крупную партию рыбы, перевозимую без разрешительных документов, задержали в Абайской области полицейские, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал командир роты патрульной полиции ДП Абайской области Айдын Кантарбаев, грузовую машину марки SCANIA, которой управлял 38-летний водитель, остановили для проверки на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск.

"При осмотре грузового отсека было обнаружено 408 мешков с судаком общим весом 7 340,3 килограмма, а также 47 коробок с рыбным филе общим весом 959,7 кг".Пресс-служба ДП Абайской области.

Рыбу водитель перевозил из Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области в город Усть-Каменогорск. Соответствующих разрешительных документов не было.

Продукцию, превышающую восемь тонн, изъяли. 

По данному факту начато досудебное расследование по признакам незаконной добычи и транспортировки рыбных ресурсов.

В Кызылорде осудили участников транснациональной ОПГ, которая занималась сбытом наркотиков и  перевозкой контрабанды.

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