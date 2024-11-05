Восемь тонн контрабандной рыбы обнаружили в грузовике в Абайской области

Крупную партию рыбы, перевозимую без разрешительных документов, задержали в Абайской области полицейские, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал командир роты патрульной полиции ДП Абайской области Айдын Кантарбаев, грузовую машину марки SCANIA, которой управлял 38-летний водитель, остановили для проверки на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск.

"При осмотре грузового отсека было обнаружено 408 мешков с судаком общим весом 7 340,3 килограмма, а также 47 коробок с рыбным филе общим весом 959,7 кг". Пресс-служба ДП Абайской области.

Рыбу водитель перевозил из Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области в город Усть-Каменогорск. Соответствующих разрешительных документов не было.

Продукцию, превышающую восемь тонн, изъяли.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам незаконной добычи и транспортировки рыбных ресурсов.

В Кызылорде осудили участников транснациональной ОПГ, которая занималась сбытом наркотиков и перевозкой контрабанды.