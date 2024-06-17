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Наркотики и контрабанда: в Кызылорде осудили участников транснациональной ОПГ

Наркотики и контрабанда: в Кызылорде осудили участников транснациональной ОПГ, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 12:08 Фото: КНБ РК
Вступил в силу приговор, вынесенный Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Кызылординской области в отношении гражданина Казахстана и двух иностранцев, сообщает Zakon.kz.

Они приговорены к длительным срокам лишения свободы по части 1 статьи 264 ("Создание транснациональной организованной преступной группы"), части 4 статьи 286 ("Контрабанда в составе транснациональной организованной преступной группы") и части 4 статьи 297 ("Сбыт наркотиков в составе транснациональной организованной преступной группы") Уголовного кодекса, передает пресс-служба КНБ РК.

"В ходе следствия и суда было доказано, что указанные лица являются членами транснациональной преступной группировки, которая пыталась организовать контрабанду и сбыт тяжелых наркотиков на территории Казахстана".

Участники группировки были задержаны оперативниками КНБ в августе 2023 года при координации органов прокуратуры и во взаимодействии с компетентными органами.

При обысках у них было изъято свыше 1 кг героина, 2 кг опия, а также четыре единицы огнестрельного оружия и боеприпасы.

Ранее в Кызылорде ликвидировали преступную группировку.

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