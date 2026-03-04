Вандалов, осквернивших памятник в Алматинской области, ищет полиция

Фото: акимат Жамбылского района

2 марта 2026 года в селе Узынагаш на одном из памятников на территории кладбища выявлен факт вандализма, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Жамбылского района, местные исполнительные органы оперативно провели работы по устранению последствий (оскорбительная надпись удалена). По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию виновных лиц. В конце 2025 года в Астане наказали женщину, "раскрасившую" один из главных мемориалов страны.

