#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
498.09
577.34
6.41
Общество

Вандалов, осквернивших памятник в Алматинской области, ищет полиция

памятник в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 13:10 Фото: акимат Жамбылского района
2 марта 2026 года в селе Узынагаш на одном из памятников на территории кладбища выявлен факт вандализма, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Жамбылского района, местные исполнительные органы оперативно провели работы по устранению последствий (оскорбительная надпись удалена).

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию виновных лиц.

В конце 2025 года в Астане наказали женщину, "раскрасившую" один из главных мемориалов страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Абитуриентам, сдающим ЕНТ, напомнили о SMS-рассылке
13:37, Сегодня
Абитуриентам, сдающим ЕНТ, напомнили о SMS-рассылке
Вандалы разрушили памятник на кладбище в Актау
04:40, 25 декабря 2024
Вандалы разрушили памятник на кладбище в Актау
Десятки могил осквернили вандалы в Жамбылской области
23:07, 05 ноября 2024
Десятки могил осквернили вандалы в Жамбылской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стендовая стрельба: Казахстан станет хозяином этапа Кубка мира
14:21, Сегодня
Стендовая стрельба: Казахстан станет хозяином этапа Кубка мира
Стало известно, кто из казахстанских тяжелоатлетов представит страну на чемпионате Азии
14:12, Сегодня
Стало известно, кто из казахстанских тяжелоатлетов представит страну на чемпионате Азии
Луиш Нани на месте: опубликован состав "Актобе" на новый сезон
14:04, Сегодня
Луиш Нани на месте: опубликован состав "Актобе" на новый сезон
Скончался бывший тренер сборной Казахстана по футболу
13:48, Сегодня
Скончался бывший тренер сборной Казахстана по футболу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: