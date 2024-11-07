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Упавшее дерево убило женщину в Павлодаре

Упавшее дерево в Павлодаре, штормовой ветер, женщина погибла в Павлодаре из-за упавшего дерева, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 12:19 Фото: скрин с видео
В Павлодаре из-за штормового ветра 7 ноября 2024 года дерево упало на женщину, сообщает корреспондент Zakon.kz.
"Вызов поступил 7 ноября в 09 часов 37 минут. Повод – человека придавило деревом во дворе дома по улице Естая. Доезд на место составил 6 минут. Пострадала женщина 1957 года рождения. К сожалению, пострадавшая скончалась в результате полученных травм, несовместимых с жизнью: переломы обеих голеней, грудной клетки, костей таза, закрытый перелом позвоночника, травмы внутренних органов, травматический шок 3-4 степени", – сообщили в Управлении здравоохранения Павлодарской области.

В связи с усилением ветра до 23-30 м/с в Павлодарской области объявлено штормовое предупреждение. Занятия в начальных классах первой смены отменены. Поступают сообщения о поваленных деревьях в областном центре, отключениях электроэнергии в пригородах.

Занятия в школах второй смены в предшкольных, а также в 1-11 классах Павлодара отменены. Сейчас в областном центре температура 0 градусов, ветер 17-25 м/с.

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