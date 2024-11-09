В Акмолинской области задержан грузовик с похищенными соснами на миллион тенге

На республиканской трассе "Астана — Петропавловск" сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью МВД РК и инспекторами роты патрульной полиции был остановлен грузовик, перевозивший похищенные деревья породы сосна, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 9 ноября пресс-служба областного департамента полиции, во время досмотра в прицепе КамАЗа оперативники обнаружили 30 выкопанных деревьев с комьями земли. Предварительное расследование показало, что деревья были вырублены в лесном массиве села Кенес Аккольского района. По данным полиции, водитель нанял работников, чтобы выкопать деревья, и планировал продать их одному из столичных предприятий.

По предварительной информации, ущерб государству оценивается более чем в 1 миллион тенге, точная сумма будет установлена в ходе расследования. В отношении водителя начато досудебное расследование, проводятся оперативные и следственные мероприятия.

Также в Целиноградском районе была раскрыта кража 40 саженцев березы, произошедшая в сентябре текущего года. По данным полиции, деревья были похищены с территории лесфонда РГП "Жасыл Аймак", а сумма ущерба составила более 1,6 млн тенге. В рамках дела в отношении 28-летнего подозреваемого ведутся следственные действия.

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