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Штрафы за плохие дороги выписали чиновникам в Павлодарской области

Разбитая дорога, плохая дорога, плохой асфальт, разбитый асфальт , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 20:33 Фото: pxhere
В Павлодарской области за неудовлетворительное содержание дорог и нарушения правил производства работ на дорогах к ответственности привлечены 274 должностных и юридических лица, на которых наложено штрафов на сумму более 10 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции региона, порядка трех тысяч дефектов выявлено в результате обследования автодорог Павлодарской области.

"В текущем году павлодарскими полицейскими обследовано 1339 автодорог общего пользования, с охватом более 25 тыс. км. По выявленным нарушениям выдано 1339 предписаний по устранению недостатков", – говорится в сообщении.

Вместе с тем на основании акта обследования улично-дорожной сети и автомобильных дорог за 2024 год за невыполнение законных требований или представлений, выданных органами государственного контроля и надзора, наказаны юридические лица.

К примеру, за нарушение правил производства работ на дорогах, содержания дорог и дорожных сооружений к административной ответственности привлечен Павлодарский филиал "КАЖсервис" на сумму 1,2 млн тенге.

Отмечается, что полицией проводятся обследования эксплуатационного состояния автомобильных дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, технических средств регулирования дорожного движения и мест производства дорожных работ.

"Главной целью проводимых обследований являются предупреждение ДТП и снижение тяжести их последствий путем реализации организационно-практических мер по совершенствованию организации движения и повышению уровня дорожной безопасности в регионе".Начальник управления административной полиции ДП Павлодарской области Борис Алимбаев

Ранее сообщалось, что в ВКО из-за гололеда и метели полиция на трассах эвакуирует застрявших водителей.

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