За плохое содержание дорог в СКО наказывают должностных лиц

Должностные лица Северо-Казахстанской области в административном порядке отвечают за некачественное содержание автомобильных дорог региона, сообщает Zakon.kz.

В начала зимы 14 должностных лица привлекли к административной ответственности в Северо-Казахстанской области за выявленные в ходе проверок полицейских нарушения в содержании автомобильных дорог, пишет 7152kz.

За это время сотрудники полиции провели 160 обследований улиц и дорог и выявили 65 дефектов, угрожающих безопасности дорожного движения. Они выдали 54 предписания по устранению недостатков.

Полицейские просят водителей не оставлять автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике выполнять работу.

Ранее аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов заявил, что по итогам года долю дорог в хорошем состоянии в регионе по республиканской сети планируют довести до 85%, а по местной сети до 72%.

Тем временем, в министерстве транспорта приказом утвердили критерии приоритетности проектов по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог.