Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

За плохое содержание дорог в СКО наказывают должностных лиц

За плохое содержание дорог в СКО наказывают должных лиц Фото: Zakon.kz
Должностные лица Северо-Казахстанской области в административном порядке отвечают за некачественное содержание автомобильных дорог региона, сообщает Zakon.kz.

В начала зимы 14 должностных лица привлекли к административной ответственности в Северо-Казахстанской области за выявленные в ходе проверок полицейских нарушения в содержании автомобильных дорог, пишет 7152kz.

За это время сотрудники полиции провели 160 обследований улиц и дорог и выявили 65 дефектов, угрожающих безопасности дорожного движения. Они выдали 54 предписания по устранению недостатков.

Полицейские просят водителей не оставлять автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике выполнять работу.

Ранее аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов заявил, что по итогам года долю дорог в хорошем состоянии в регионе по республиканской сети планируют довести до 85%, а по местной сети до 72%.

Тем временем, в министерстве транспорта приказом утвердили критерии приоритетности проектов по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог.

Читайте также

предупреждение
В Астане учащиеся первой смены в понедельник будут учиться дистанционно
Экибастузская ТЭЦ
Багдат Орал объяснил инцидент на Экибастузской ТЭЦ
Казахстан попал в тройку лидеров по числу заболевших корью
Казахстан попал в тройку лидеров по числу заболевших корью
Айсулу Омарова
Петропавловск Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
Леонид Агутин
Агутин обратился к слушателем из больницы
7 млн за 5 месяцев: 24-летний казахстанец рассказал, как зарабатывал в Англии
7 миллионов за полгода: 24-летний казахстанец рассказал, как работал в Англии
Жулдыз Абдукаримова
Жена Кайрата Нуртаса поделилась теплыми воспоминаниями из детства
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: