В Акмолинской области спасатели и полицейские не дали мужчине провалиться под лед

Инцидент произошел на озере Копа около Кокшетау. К счастью, трагедию удалось предотвратить. Сотрудники Управления полиции и ЧС города, а также спасатели доставили мужчину на берег, сообщает Zakon.kz.

22-летний парень так и не смог объяснить полицейским и спасателям, зачем он вышел на тонкий осенний лед.

"В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 412 КоАП, а именно нарушение или невыполнение правил безопасности на воде. ДЧС Акмолинской области напоминает, что безопасная толщина для нахождения на льду составляет 10-12 см, сейчас же толщина льда на озере Копа всего 6-7 см", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что на территории одного из крестьянских хозяйств села Тонкерис в Акмолинской области произошло загорание будки, оборудованной под жилье.

