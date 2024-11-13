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В Акмолинской области спасатели и полицейские не дали мужчине провалиться под лед

спасатели, полицейские, озеро, Акмолинская область, Копа, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 19:22 Фото: ДЧС Акмолинской области
Инцидент произошел на озере Копа около Кокшетау. К счастью, трагедию удалось предотвратить. Сотрудники Управления полиции и ЧС города, а также спасатели доставили мужчину на берег, сообщает Zakon.kz.

22-летний парень так и не смог объяснить полицейским и спасателям, зачем он вышел на тонкий осенний лед. 

"В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 412 КоАП, а именно нарушение или невыполнение правил безопасности на воде. ДЧС Акмолинской области напоминает, что безопасная толщина для нахождения на льду составляет 10-12 см, сейчас же толщина льда на озере Копа всего 6-7 см", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что на территории одного из крестьянских хозяйств села Тонкерис в Акмолинской области произошло загорание будки, оборудованной под жилье.

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