Майор полиции из Жамбылской области сбывал наркотики, чтобы повысить раскрываемость

В Жамбылской области майор полиции получил 11 лет за незаконное хранение и сбыт наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в СМУС Жамбылской области, согласно уголовному делу, сотрудник полиции обвинялся в "незаконном приобретении, перевозке, хранении, сбыте наркотических средств в особо крупном размере, совершенном должностным лицом с использованием своего служебного положения (ст. 297 ч. 3 п.п. 3, 4 УК)". Отягчающим обстоятельством при вынесении приговора стало совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.

Подсудимый занимал должность начальника отделения по противодействию наркопреступности линейного отдела полиции. Он познакомился с ранее неоднократно судимым жителем города Тараза, через которого сбывал наркотики.

"В целях искусственного повышения показателей работы по выявлению, раскрытию и пресечению наркоканалов незаконно приобрел наркотическое средство "марихуана-высушенная" весом 1080,03 г в особо крупном размере для дальнейшего сбыта через Щ. третьим лицам в другой регион и последующего их задержания", – говорится в материалах суда.

Подсудимый не признал свою вину, но она была подтверждена совокупностью доказательств и материалами уголовного дела.

Согласно решению суда, смягчающим обстоятельством для уголовной ответственности и наказания стало наличие малолетних детей.

"Судом исключены квалифицирующие признаки "незаконное приобретение, перевозка наркотического средства, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения", так как выводы органа уголовного преследования в этой части не признаны доказанными и обоснованными. Приговором суда М. признан виновным по ст. 297 ч. 3 п. 3 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с лишением специального звания "майор полиции", – следует из приговора.

Приговор в законную силу не вступил.

В Алматы в одном из жилых комплексов сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности и Управления полиции Бостандыкского района задержали мужчин, у которых при обыске обнаружили и изъяли 156 пакетов с порошкообразным веществом белого цвета, а также рекламных наклеек с QR-кодом сайта по продаже наркотических веществ.