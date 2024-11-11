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Задержание в одном из ЖК Алматы: полиция раскрыла подробности

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 11:24 Фото: Zakon.kz
В Алматы в одном из жилых комплексов сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности и управления полиции Бостандыкского района задержали двоих мужчин. Причину назвали в городском департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, распространенного 11 ноября 2024 года, при обыске жилища одного из фигурантов были обнаружены и изъяты 156 пакетов с порошкообразным веществом белого цвета, 5 тыс. рекламных наклеек с QR-кодом сайта по продаже наркотических веществ, электронные весы и другой инвентарь, используемый злоумышленниками для розничной продажи наркотиков.

"Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые порошкообразные вещества белого цвета являются психотропным веществом "мефедрон". По факту сбыта наркотических средств управлением полиции Бостандыского района возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Алматы

По словам первого заместителя начальника ДП Алматы Куатбека Науатова, оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.

"Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит".Пресс-служба ДП Алматы

Ранее в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о ликвидации наркогруппировок.

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ДП Алматы Алматы 2024 год Наркопреступность Наркотики Наркотики
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