Бабушку и четверых внуков спасли при пожаре в Жамбылской области

В Жамбылской области спасли из горящего двухэтажного дома бабушку и четверых внуков, которые чуть не задохнулись от дыма, сообщает Zakon.kz.

Пожар случился под утро 24 ноября в селе Бурыл Байзаковского района. Обнаружить женщину и детей в задымленном помещении спасателям удалось во время разведки.

"Несмотря на малую площадь пожара – всего десять квадратных метров, было сильное задымление, которое угрожало жителям дома отравлением угарным газом", – поясняют в пресс-службе МЧС РК.

Бабушку и внуков вынесли на открытый воздух через оконный проем.

23 ноября 2024 года спасатели эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка, которые не могли самостоятельно покинуть горящее помещение из-за дыма в селе Сарыозек Жетысуской области.