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В Атырау полицейские спасли женщину, пытавшуюся выпрыгнуть из окна восьмого этажа

Полицейские помогли женщины, которая пыталась покончить с жизнью, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 20:09 Фото: Zakon.kz
30 ноября жители Атырау заметили женщину, стоявшую в окне восьмого этажа и готовившуюся прыгать. Они сообщили об этом в полицию, сообщает Zakon.kz.

На место оперативно прибыл инспектор полиции Ануарбек Хамидоллаев, установил владельца квартиры и с его помощью зашел внутрь. Полицейскому удалось вовремя вмешаться и спасти 33-летнюю женщину, которая арендовала это жилье.

В настоящее время причины, подтолкнувшие ее к такому поступку, выясняет оперативно-следственная группа.

Ранее житель Жанаозена спрыгнул с четвертого этажа на глазах очевидцев, полиции и медиков.

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