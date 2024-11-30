В Атырау полицейские спасли женщину, пытавшуюся выпрыгнуть из окна восьмого этажа

30 ноября жители Атырау заметили женщину, стоявшую в окне восьмого этажа и готовившуюся прыгать. Они сообщили об этом в полицию, сообщает Zakon.kz.

На место оперативно прибыл инспектор полиции Ануарбек Хамидоллаев, установил владельца квартиры и с его помощью зашел внутрь. Полицейскому удалось вовремя вмешаться и спасти 33-летнюю женщину, которая арендовала это жилье.

В настоящее время причины, подтолкнувшие ее к такому поступку, выясняет оперативно-следственная группа.

Ранее житель Жанаозена спрыгнул с четвертого этажа на глазах очевидцев, полиции и медиков.