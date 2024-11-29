Житель Жанаозена спрыгнул с четвертого этажа на глазах очевидцев, полиции и медиков

28 ноября в 17:30 в микрорайоне "Самал" житель Жанаозена упал с высоты четвертого этажа. Полицейские и работники скорой помощи пытались предотвратить попытку суицида, но не смогли. Очевидцы сняли видео и распространили в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области рассказали порталу "Лада" о том, что мужчина пытался свести счеты с жизнью после ссоры с женой.

"По предварительным данным, пострадавший увлекался азартными играми. По данному факту полицией зарегистрировано уголовное дело. Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства происшествия", – заявили в полиции.

Как уточняется, мужчина получил множественные травмы, но остался жив. За его судьбу вот уже почти 20 часов борются врачи жанаозенской больницы.

"На сегодня состояние крайне тяжелое, находится на аппарате ИВЛ, проводится гемодплазмотрансфузия. У него тяжелая сочетанная политравма. Открытый оскольчатый перелом диафиза левой бедренной кости, закрытый оскольчатый перелом диафиза правой бедренной кости со смещением отломков. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Закрытая травма грудной клетки. Тупая травма живота, повреждение внутренних органов. Резаная рана шеи и нижней трети левого предплечья. Рваная рана левого бедра. Травматический, геморрагический шок тяжелой степени", – рассказали медики.

Ранее мужчина с электрическим кабелем на шее бросился под автомобиль в Алматы.