В Алматы подсудимый совершил побег из автомобиля конвойной службы

Фото: Zakon.kz

В Алматы ведутся оперативно-разыскные мероприятия по задержанию подсудимого, обвиняемого в краже, который совершил побег из автомобиля конвойной службы. Об этом 4 декабря Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента полиции города.

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