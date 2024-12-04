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В Алматы подсудимый совершил побег из автомобиля конвойной службы

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 22:45 Фото: Zakon.kz
В Алматы ведутся оперативно-разыскные мероприятия по задержанию подсудимого, обвиняемого в краже, который совершил побег из автомобиля конвойной службы. Об этом 4 декабря Zakon.kz сообщили в пресс-службе Департамента полиции города.
"В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подсудимого, обвиняемого в краже чужого имущества, совершившего побег из автомобиля конвойной службы", – рассказали в полиции.

Также в ведомстве отметили, что одновременно начата служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.


"Виновные лица, допустившие нарушение, будут привлечены к строгой ответственности. Обстоятельства произошедшего уточняются", – подчеркнули в ДП.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Ночью 16 ноября водитель автомобиля Kia K7, совершивший ДТП на новой развязке ул. Монке би – пр. Саина, сбежал с места происшествия.

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