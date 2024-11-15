В Алматы с новой развязки кубарем вылетел автомобиль: водитель сбежал с места ДТП
В какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с трассы. Ударом о бордюр у автомобиля вырвало колесо.
Фото: Zakon.kz
По пути он снес дорожный знак, а после и вовсе слетел в кювет, где уткнувшись передней частью в землю опрокинулся на крышу.
Фото: Zakon.kz
В ходе жесткого кульбита, на какое-то время автомобиль даже принял вертикальное положение и после этого уже окончательно рухнул крышей вниз.
Фото: Zakon.kz
Прибывшие на место сотрудники дорожной полиции не обнаружили водителя. По всей вероятности он скрылся в пешем порядке в неизвестном направлении.
Фото: Zakon.kz
Также на месте работает криминалист, который будет снимать отпечатки пальцев и устанавливать, кто же находился за рулем автомобиля в момент ДТП.
Фото: Zakon.kz
Часами ранее, в результате столкновения автомобилей Hyundai Grandeur и Wuling Hongguang в Алматы без отопления и горячей воды остались 323 частных дома, 37 многоэтажек и девять котельных.