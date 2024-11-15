В Алматы с новой развязки кубарем вылетел автомобиль: водитель сбежал с места ДТП

Ночью 16 ноября водитель автомобиля Kia K7, совершивший ДТП на новой развязке ул. Монке би – пр. Саина, сбежал с места происшествия, сообщает Zakon.kz.

В какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с трассы. Ударом о бордюр у автомобиля вырвало колесо.

Фото: Zakon.kz

По пути он снес дорожный знак, а после и вовсе слетел в кювет, где уткнувшись передней частью в землю опрокинулся на крышу.

Фото: Zakon.kz

В ходе жесткого кульбита, на какое-то время автомобиль даже принял вертикальное положение и после этого уже окончательно рухнул крышей вниз.

Фото: Zakon.kz

Прибывшие на место сотрудники дорожной полиции не обнаружили водителя. По всей вероятности он скрылся в пешем порядке в неизвестном направлении.

Фото: Zakon.kz

Также на месте работает криминалист, который будет снимать отпечатки пальцев и устанавливать, кто же находился за рулем автомобиля в момент ДТП.

Фото: Zakon.kz

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