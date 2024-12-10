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Происшествия

В Караганде задержали двоих мужчин: за что им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы

В Караганде задержали двоих мужчин: за что им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 09:14 Фото: YouTube/PolisiaKz
В конце ноября 2024 года сотрудники полиции задержали двоих жителей Караганды в возрасте 41 и 53 лет. Они подозреваются в организации сбыта наркотических средств растительного происхождения на территории города, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте полиции, в результате оперативных действий из незаконного оборота было изъято 7,6 кг гашиша.

"В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания", – говорится в сообщении, распространенном сегодня, 10 декабря.

В ДП Карагандинской области напомнили, что сбыт наркотиков является тяжким преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

9 декабря 2024 года стало известно, что в Уральске задержали 36-летнюю женщину и двух иностранцев. Их подозревают в предоставлении интимных услуг и распространении наркотических средств. В результате оперативно-розыскных мероприятий была ликвидирована нарколаборатория.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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