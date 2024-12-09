Интим-услуги и наркоторговля: в Уральске задержали 36-летнюю женщину и двух иностранцев

Министерством внутренних дел в рамках работы по укреплению принципа "закон и порядок" в обществе в Уральске пресечена деятельность наркоторговцев, сообщает Zakon.kz.

Подробнее об этом 9 декабря 2024 года рассказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан:

"В Уральске сотрудниками полиции задержана 36-летняя женщина, занимавшаяся предоставлением интимных услуг и распространением наркотических средств. Далее в результате оперативно-розыскных мероприятий ликвидирована нарколаборатория, организованная двумя иностранными гражданами".

По его словам, в ходе обыска съемного дома было изъято оборудование для изготовления синтетических наркотиков и 9 кг мефедрона, готового к реализации, пресечена реализация более 27 тыс. разовых доз.

"Задержанные водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время ведется досудебное расследование". Данияр Мейрхан

7 декабря 2024 года стало известно, что в Астане полицейские задержали 26-летнего мужчину, находившегося в международном розыске за сбыт наркотиков в особо крупном размере.