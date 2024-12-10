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Происшествия

В метро Алматы погиб мужчина, упавший на рельсы

Метро, расширение метро, продление метро, ремонт, строительство метрополитена , фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 16:39 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 10 декабря 2024 года, пассажир упал на пути алматинского метро. Это произошло на станции "Абай". Мужчина от полученных травм скончался, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции города дали комментарий.

Согласно информации ведомства, по данному факту проводится расследование.

"В результате несчастного случая погиб 26-летний мужчина, инвалид по зрению".Пресс-служба ДП Алматы

Также отмечено, что другие обстоятельства устанавливаются.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как десятки людей раскачивают вагоны, пытаясь спасти упавшего пассажира.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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