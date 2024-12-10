В метро Алматы погиб мужчина, упавший на рельсы

Фото: Zakon.kz

Сегодня, 10 декабря 2024 года, пассажир упал на пути алматинского метро. Это произошло на станции "Абай". Мужчина от полученных травм скончался, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции города дали комментарий. Согласно информации ведомства, по данному факту проводится расследование. "В результате несчастного случая погиб 26-летний мужчина, инвалид по зрению". Пресс-служба ДП Алматы Также отмечено, что другие обстоятельства устанавливаются. Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как десятки людей раскачивают вагоны, пытаясь спасти упавшего пассажира.

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