Гибель пассажира в метро Алматы: комментарий КГП "Метрополитен"

10 декабря 2024 года в алматинском метро произошел несчастный случай: погиб мужчина. Пресс-служба КГП "Метрополитен" дала комментарий Zakon.kz касательно происшествия на станции "Абай".

Согласно их заявлению, пассажир упал на платформу в 15:41.

"Движение поезда было моментально остановлено и пассажира достали на перрон", – сказано в сообщении.

На место происшествия прибыли медики, но, к сожалению, мужчину спасти не удалось.

Также сказано, что метрополитен работает в штатном режиме.



"Однако до окончания следственных действий сотрудниками полиции вход на станцию "Абай" временно закрыт, а также остановка поездов на указанной станции временно производиться не будет". Пресс-служба КГП "Метрополитен"

В пресс-службе Департамента полиции города уже заявили, что по данному факту проводится расследование.