Гибель пассажира в метро Алматы: комментарий КГП "Метрополитен"
Фото: Zakon.kz
10 декабря 2024 года в алматинском метро произошел несчастный случай: погиб мужчина. Пресс-служба КГП "Метрополитен" дала комментарий Zakon.kz касательно происшествия на станции "Абай".
Согласно их заявлению, пассажир упал на платформу в 15:41.
"Движение поезда было моментально остановлено и пассажира достали на перрон", – сказано в сообщении.
На место происшествия прибыли медики, но, к сожалению, мужчину спасти не удалось.
Также сказано, что метрополитен работает в штатном режиме.
"Однако до окончания следственных действий сотрудниками полиции вход на станцию "Абай" временно закрыт, а также остановка поездов на указанной станции временно производиться не будет".Пресс-служба КГП "Метрополитен"
В пресс-службе Департамента полиции города уже заявили, что по данному факту проводится расследование.
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