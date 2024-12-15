Землетрясение произошло в 88 км от Алматы
Фото: Indiana university
15 декабря 2024 года в 23:23 по времени Астаны сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зарегистрировала землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Координаты эпицентра: 44.000° северной широты, 76.910° восточной долготы.
Местоположение очага: на территории Казахстана, в 88 км к северу от Алматы.
Интенсивность сейсмических волн (в баллах):
- Конаев: 3.0
- Алатау (Жетыген): 2.0
- Курты: 2.0
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Пресс-служба МЧС РК напоминает, что необходимо продумать заранее при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- Отойдите от мебели, окна, люстры;
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);
- Отключите воду, газ электричество;
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- Будьте готовы к повторным толчкам;
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Ранее, 15 декабря, землетрясение произошло в 712 километрах от Алматы.
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