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Происшествия

Землетрясение произошло в 88 км от Алматы

землетрясение в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 00:05 Фото: Indiana university
15 декабря 2024 года в 23:23 по времени Астаны сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зарегистрировала землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Координаты эпицентра: 44.000° северной широты, 76.910° восточной долготы.

Местоположение очага: на территории Казахстана, в 88 км к северу от Алматы.

Интенсивность сейсмических волн (в баллах):

  • Конаев: 3.0
  • Алатау (Жетыген): 2.0
  • Курты: 2.0

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Пресс-служба МЧС РК напоминает, что необходимо продумать заранее при землетрясении:

  • Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
  • Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • Отойдите от мебели, окна, люстры;
  • Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);
  • Отключите воду, газ электричество;
  • Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • Будьте готовы к повторным толчкам;
  • Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Ранее, 15 декабря, землетрясение произошло в 712 километрах от Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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