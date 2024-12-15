Землетрясение произошло в 88 км от Алматы

Фото: Indiana university

15 декабря 2024 года в 23:23 по времени Астаны сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зарегистрировала землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Координаты эпицентра: 44.000° северной широты, 76.910° восточной долготы. Местоположение очага: на территории Казахстана, в 88 км к северу от Алматы. Интенсивность сейсмических волн (в баллах): Конаев: 3.0

Алатау (Жетыген): 2.0

Курты: 2.0 Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Пресс-служба МЧС РК напоминает, что необходимо продумать заранее при землетрясении: Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!

Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;

Отойдите от мебели, окна, люстры;

Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;

Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);

Отключите воду, газ электричество;

Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);

Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

Будьте готовы к повторным толчкам;

Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями. Ранее, 15 декабря, землетрясение произошло в 712 километрах от Алматы.

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