Землетрясение произошло в 109 км от Алматы
Фото: Zakon.kz
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 16 января в 17:30 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение на территории Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения находился на координатах 42.330° северной широты и 76.320° восточной долготы, в 109 км юго-западнее города Алматы.
Согласно данным сейсмологов, расчетная интенсивность землетрясения на территории Казахстана ощутимости не достигла.
Ранее стало известно, что в Японии повысили вероятность мегаземлетрясения в ближайшие 30 лет.
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