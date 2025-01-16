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События

Землетрясение произошло в 109 км от Алматы

Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 19:43 Фото: Zakon.kz
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 16 января в 17:30 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение на территории Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения находился на координатах 42.330° северной широты и 76.320° восточной долготы, в 109 км юго-западнее города Алматы.

Согласно данным сейсмологов, расчетная интенсивность землетрясения на территории Казахстана ощутимости не достигла.

Ранее стало известно, что в Японии повысили вероятность мегаземлетрясения в ближайшие 30 лет. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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