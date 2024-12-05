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Законодательство РК

Подпольный цех по переработке рачков обнаружили в Павлодарской области

прокуратура, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 18:36 Фото: gov.kz
Незаконный оборот рыбных ресурсов пресекли сотрудники прокуратуры Павлодарской области в степной зоне города Аксу, сообщает Zakon.kz.

В подпольном цехе группа горожан без разрешительных документов занималась обработкой рачков Artemia salina.

"По факту незаконной добычи рыбных ресурсов начато досудебное расследование по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений", – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Изъято порядка 500 мешков продукции объемом более 25 тонн, назначены соответствующие экспертизы.

Ранее в Акмолинской области выявили два мини-цеха по незаконной переработке золотосодержащего материала. Его ликвидировали, а владельцев арестовали.

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