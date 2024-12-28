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Происшествия

Автомобиль с людьми слетел с моста на трассе Актобе – Астрахань

Автомобиль слетел с моста в результате ДТП на трассе Актобе - Астрахань, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 18:33 Фото: Zakon.kz
27 декабря на автодороге Актобе – Астрахань вблизи города Алга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-2114 и Toyota Sienna. В результате столкновения автомашина ВАЗ-2114 упала с моста, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, водитель и пассажир упавшего автомобиля с различными травмами были госпитализированы в медицинское учреждение.

"По факту ДТП начато досудебное расследование. Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать ПДД, особенно на участках с интенсивным движением", – прокомментировали Zakon.kz в полиции.

Ранее в Алматы сотрудники охранной службы попали в аварию во время выезда на вызов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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