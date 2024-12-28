#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
521.81
543.67
5.05
Происшествия

Сотрудники охранной службы попали в аварию во время выезда на вызов

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 05:17 Фото: Zakon.kz
Ночью 28 декабря по Яссауи в северном направлении направлялся автомобиль охранной службы LADA Niva. Его экипаж направлялся на вызов. Ниже улицы Степная он совершил левый поворот и заезжая во дворы столкнулся с Mercedes-Benz G-Класс, сообщает Zakon.kz.

В момент, когда Niva сворачивала во дворы Mercedes-Benz G решил обогнать ее, выехав на полосу встречного движения. Там он и протаранил сотрудников охраны.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 05:17

Фото: Zakon.kz

От мощного удара автомобиль Niva отбросило в проулок, где она пролетела тротуар и врезалась в мачту дорожного освещения и в опору газовой трубы. Фонарь упал, но газовая труба не пострадала.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 05:17

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП серьезные травмы получили оба сотрудника охранной службы. Водителя и пассажира госпитализировали в ближайшую больницу.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 05:17

Фото: Zakon.kz

Водитель Mercedes не пострадал. Им оказался парень 2001 года рождения, который взял автомобиль в аренду. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его отправили на медицинское освидетельствование.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 05:17

Фото: Zakon.kz

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции. Экипаж охранной службы не доехал до вызова. Вместо него на сигнал отправили других специалистов.

Ранее сообщалось, что очередному наезду подверглось заведение в Алматы. Также на новом участке Саина, недалеко от микрорайона Мадениет, произошло столкновение автомобиля Chevrolet Cobalt и отбойника.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Многострадальная чайхана: очередному наезду подверглось заведение в Алматы
Происшествия
03:29, 28 декабря 2024
Многострадальная чайхана: очередному наезду подверглось заведение в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: