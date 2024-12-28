Сотрудники охранной службы попали в аварию во время выезда на вызов
В момент, когда Niva сворачивала во дворы Mercedes-Benz G решил обогнать ее, выехав на полосу встречного движения. Там он и протаранил сотрудников охраны.
Фото: Zakon.kz
От мощного удара автомобиль Niva отбросило в проулок, где она пролетела тротуар и врезалась в мачту дорожного освещения и в опору газовой трубы. Фонарь упал, но газовая труба не пострадала.
Фото: Zakon.kz
В результате этого ДТП серьезные травмы получили оба сотрудника охранной службы. Водителя и пассажира госпитализировали в ближайшую больницу.
Фото: Zakon.kz
Водитель Mercedes не пострадал. Им оказался парень 2001 года рождения, который взял автомобиль в аренду. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Его отправили на медицинское освидетельствование.
Фото: Zakon.kz
На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции. Экипаж охранной службы не доехал до вызова. Вместо него на сигнал отправили других специалистов.
Ранее сообщалось, что очередному наезду подверглось заведение в Алматы. Также на новом участке Саина, недалеко от микрорайона Мадениет, произошло столкновение автомобиля Chevrolet Cobalt и отбойника.