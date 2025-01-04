#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
525.11
546.74
4.88
Происшествия

Серьезные травмы от салютов получили 63 казахстанца за время новогодних праздников

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 18:37 Фото: Zakon.kz
В новогодние праздники от использования пиротехнических средств в Казахстане пострадали 63 человека, в том числе 20 детей, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали 4 января в Министерстве здравоохранения РК, из числа пострадавших 12 человек, включая пятерых детей, были госпитализированы в стационар, а 51 пациент, среди которых 15 детей, находятся на амбулаторном лечении. 

В разных регионах страны фиксируются случаи травм: в Алматы пострадали 19 человек, в Жамбылской области — 11, в Карагандинской, Мангистауской и Костанайской областях, а также в Шымкенте – по шесть человек. В Актюбинской области — два человека, в Акмолинской, Кызылординской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской и Абайской областях по одному пострадавшему.

У всех пострадавших диагностированы травмы глаз, ожоги роговицы, ожоги и травмы кистей рук. Один из пациентов получил ранение передней брюшной стенки, его состояние стабильное, средней тяжести, он продолжает лечение в стационаре.

Минздрав РК сообщил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Пальма загорелась на набережной в Актау в новогоднюю ночь. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Около четырех суток искали пропавшего пастуха в Жетысуской области
Происшествия
16:59, Сегодня
Около четырех суток искали пропавшего пастуха в Жетысуской области
Пожар разгорелся в новой школе в Таразе
Происшествия
16:00, Сегодня
Пожар разгорелся в новой школе в Таразе
В Актобе закладчика задержали в день его рождения
Происшествия
15:56, Сегодня
В Актобе закладчика задержали в день его рождения
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: