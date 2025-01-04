Серьезные травмы от салютов получили 63 казахстанца за время новогодних праздников

В новогодние праздники от использования пиротехнических средств в Казахстане пострадали 63 человека, в том числе 20 детей, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали 4 января в Министерстве здравоохранения РК, из числа пострадавших 12 человек, включая пятерых детей, были госпитализированы в стационар, а 51 пациент, среди которых 15 детей, находятся на амбулаторном лечении.

В разных регионах страны фиксируются случаи травм: в Алматы пострадали 19 человек, в Жамбылской области — 11, в Карагандинской, Мангистауской и Костанайской областях, а также в Шымкенте – по шесть человек. В Актюбинской области — два человека, в Акмолинской, Кызылординской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской и Абайской областях по одному пострадавшему.

У всех пострадавших диагностированы травмы глаз, ожоги роговицы, ожоги и травмы кистей рук. Один из пациентов получил ранение передней брюшной стенки, его состояние стабильное, средней тяжести, он продолжает лечение в стационаре.

Минздрав РК сообщил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Пальма загорелась на набережной в Актау в новогоднюю ночь.