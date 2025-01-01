Пальма загорелась на набережной в Актау в новогоднюю ночь
Фото: Zakon.kz
В новогоднюю ночь на набережной Актау вспыхнула одна из искусственных пальм и превратилась в настоящий факел, сообщает Zakon.kz.
Впрочем, сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар всего за девять минут.
"Спасатели не допустили распространения огня и ликвидировали горение за девять минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе министерства.
28 декабря 2024 года несколько человек пострадали при пожаре в салоне красоты в Косшы, где из-за короткого замыкания в электрощитовой загорелся потолок.
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