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Происшествия

Пальма загорелась на набережной в Актау в новогоднюю ночь

Пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 09:11 Фото: Zakon.kz
В новогоднюю ночь на набережной Актау вспыхнула одна из искусственных пальм и превратилась в настоящий факел, сообщает Zakon.kz.

Впрочем, сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар всего за девять минут.

"Спасатели не допустили распространения огня и ликвидировали горение за девять минут с момента поступления вызова. Пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе министерства.

28 декабря 2024 года несколько человек пострадали при пожаре в салоне красоты в Косшы, где из-за короткого замыкания в электрощитовой загорелся потолок.

Андрей Дюсупов
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