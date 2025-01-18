Собаку из колодца в Актобе вытащили два волонтера

Волонтеры города Актобе Евгений Лазарчук и Влад Чернобровкин вытащили собаку из открытого колодца, сообщает Zakon.kz.

Пес оказался на глубине почти четырех метров. Его обнаружила неравнодушная жительница города Гаухар. Самостоятельно выползти он не смог, попытки Гаухар тоже не увенчались успехом. На призыв о помощи откликнулись волонтеры, передает "Диапазон".

На удачу волонтеров в колодце оказалась лестница.

"Когда я подходил к колодцу, она сначала лаяла и рычала, но когда начал спускаться, она заскулила, начала ласкаться. Совершенно спокойно стояла, пока я продевал веревку, чтобы вытащить ее", – рассказал Евгений Лазарчук.

Дальше – дело техники и командной работы. Освобожденный пес радостно принялся бегать.

Но проблема похоже остается. Дело в том, что у колодца, расположенного недалеко от областной специализированной детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта, нет железной крышки. Мужчины предусмотрительно воткнули в него огромную ветку дерева.

"Пострадать может не только собака, но и ребенок…Там совсем рядом занимаются спортом дети", – отметили волонтеры.

На такой же открытый колодец возле супермаркета обратила внимание жительница города Семей.