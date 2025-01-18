#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
530.12
546.08
5.17
Происшествия

Собаку из колодца в Актобе вытащили два волонтера

Тазы, казахская порода, собака , фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 04:14 Фото: unsplash
Волонтеры города Актобе Евгений Лазарчук и Влад Чернобровкин вытащили собаку из открытого колодца, сообщает Zakon.kz.

Пес оказался на глубине почти четырех метров. Его обнаружила неравнодушная жительница города Гаухар. Самостоятельно выползти он не смог, попытки Гаухар тоже не увенчались успехом. На призыв о помощи откликнулись волонтеры, передает "Диапазон".

На удачу волонтеров в колодце оказалась лестница.

"Когда я подходил к колодцу, она сначала лаяла и рычала, но когда начал спускаться, она заскулила, начала ласкаться. Совершенно спокойно стояла, пока я продевал веревку, чтобы вытащить ее", – рассказал Евгений Лазарчук.

Дальше – дело техники и командной работы. Освобожденный пес радостно принялся бегать.

Но проблема похоже остается. Дело в том, что у колодца, расположенного недалеко от областной специализированной детско-юношеской спортивной школы по зимним видам спорта, нет железной крышки. Мужчины предусмотрительно воткнули в него огромную ветку дерева.

"Пострадать может не только собака, но и ребенок…Там совсем рядом занимаются спортом дети", – отметили волонтеры.

На такой же открытый колодец возле супермаркета обратила внимание жительница города Семей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Десятки человек погибли в результате взрыва бензовоза в Нигерии
Происшествия
22:27, 18 января 2025
Десятки человек погибли в результате взрыва бензовоза в Нигерии
14 человек экстренно эвакуировали из дома в Алматы
Происшествия
22:15, 18 января 2025
14 человек экстренно эвакуировали из дома в Алматы
Пожар разгорелся в фитнес-центре в Астане
Происшествия
18:40, 18 января 2025
Пожар разгорелся в фитнес-центре в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: