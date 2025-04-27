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Происшествия

Волонтеры Актобе нашли потерявшегося пенсионера

В Актобе нашли пропавшего дедушку, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 05:05 Фото: pixabay
26 апреля волонтеры команды "Zello Poisk" нашли ранее потерявшегося 71-летнего жителя Актобе Мактагана Иржанова, сообщает Zakon.kz.

25 апреля, страдающий потерей памяти пенсионер, ушел из дома и не вернулся. Ночью к поиску подключились местные волонтеры. Нашли его на 41 разъезде города.

"Он сидел на тротуаре. Сколько эмоций, когда мы его увидели, не передать словами! Дедушка жив и здоров. Благодарим неравнодушных людей, кто принял участие в поисках, – поделилась радостью волонтер Екатерина Голотина.

Мужчину бережно доставили домой.

Недавно осудили сотрудницу пансионата за издевательства над пожилыми людьми в Аксу, а в Японии придумали способ, как уберечь пенсионеров от телефонных мошенников.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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