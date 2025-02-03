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Происшествия

Массовая потасовка произошла на Шымбулаке между работниками и туристами

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, катания на лыжах, сноуборде, горный курорт, катания на Шымбулаке, катания на Чимбулаке, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 16:42 Фото: unsplash
На горно-лыжном курорте "Шымбулак" в Алматы произошла потасовка с участием сотрудников курорта и отдыхающих, сообщает Zakon.kz.

Кадры инцидента появились в соцсетях. На них мужчина в форме ГКЛ бьет другого, после чего на него накинулись несколько человек.

Администрация "Шымбулака" рассказала, что это случилось 1 февраля 2025 года.

"Группой иностранных гостей в нетрезвом виде был спровоцирован конфликт с сотрудниками горнолыжной школы. Инцидент был пресечен службой безопасности курорта. Нарушители были переданы сотрудникам правоохранительных органов. В связи с произошедшим была незамедлительно проведена внутренняя проверка, а также предприняты необходимые меры в соответствии с установленными стандартами безопасности", – сказано в сообщении ГЛК.

Там также озвучили подробности. Все началось с того, что кассир горнолыжной школы временно покинула рабочее место. Один из гостей, не дождавшись вовремя услуг, стал высказывать возмущение.

В итоге случилось "физическое столкновение" у сотрудника школы с возмущенным гостем. На место прибыли инструкторы курорта, которые приняли меры для разъединения конфликтующих сторон. А чуть позже продолжившаяся словесная перепалка вылилась в еще одну потасовку.

В полиции Алматы прокомментировали инцидент.

"По факту хулиганства Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении данного преступления задержаны пять человек. Они водворены в изолятор временного содержания. Объективные обстоятельства устанавливаются", – рассказали в пресс-службе ДП города.

26 января в Алматы на катке в парке "Гульдер" подростки жестоко избили девушку.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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