Массовая драка из-за ревности произошла в ночном заведении Алматы
Фото: unsplash
В одном из увеселительных заведений Алматы произошла массовая потасовка, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, инцидент произошел в Турксибском районе.
Причиной стала ревность.
"Сначала конфликт вспыхнул между двумя женщинами, однако словесная перепалка быстро переросла в драку. В ситуацию вмешались другие посетители. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и пресекли конфликт. Всех участников доставили в Управление полиции Турксибского района для разбирательства", – сообщили в ДП 5 октября 2026 года.
Предварительно установлено, что участники конфликта были в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, роль и степень вины каждого участника.
Жительница Алматы ранее в социальных сетях обвинила сотрудников полиции в физическом насилии в отношении нее и ее парня. Полиция это опровергла.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript