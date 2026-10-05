Массовая драка из-за ревности произошла в ночном заведении Алматы

В одном из увеселительных заведений Алматы произошла массовая потасовка, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, инцидент произошел в Турксибском районе.

Причиной стала ревность.

"Сначала конфликт вспыхнул между двумя женщинами, однако словесная перепалка быстро переросла в драку. В ситуацию вмешались другие посетители. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и пресекли конфликт. Всех участников доставили в Управление полиции Турксибского района для разбирательства", – сообщили в ДП 5 октября 2026 года.

Предварительно установлено, что участники конфликта были в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, роль и степень вины каждого участника.

Жительница Алматы ранее в социальных сетях обвинила сотрудников полиции в физическом насилии в отношении нее и ее парня. Полиция это опровергла.