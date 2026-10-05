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Происшествия

Массовая драка из-за ревности произошла в ночном заведении Алматы

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 17:50 Фото: unsplash
В одном из увеселительных заведений Алматы произошла массовая потасовка, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, инцидент произошел в Турксибском районе.

Причиной стала ревность.

"Сначала конфликт вспыхнул между двумя женщинами, однако словесная перепалка быстро переросла в драку. В ситуацию вмешались другие посетители. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и пресекли конфликт. Всех участников доставили в Управление полиции Турксибского района для разбирательства", – сообщили в ДП 5 октября 2026 года.

Предварительно установлено, что участники конфликта были в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, роль и степень вины каждого участника.

Жительница Алматы ранее в социальных сетях обвинила сотрудников полиции в физическом насилии в отношении нее и ее парня. Полиция это опровергла.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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