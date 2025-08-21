#АЭС в Казахстане
Происшествия

Разбой в Алматы: преступники жестоко избили мужчину и ограбили семью глубокой ночью

подозреваемые в разбойном нападении, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 10:40 Фото: polisia.kz
В Алматы полицейские раскрыли разбойное нападение, совершенное глубокой ночью на семью горожан. Подозреваемые задержаны. Об этом 21 августа 2025 года Zakon.kz рассказали в городском департаменте полиции (ДП).

По данным стражей порядка, около 02:00 двое неизвестных проникли в квартиру семейной пары.

"Угрожая и применяя насилие, злоумышленники потребовали деньги и ценности. В результате нападения они завладели небольшой суммой сбережений и золотыми изделиями. Хозяину квартиры были нанесены тяжелые телесные повреждения, мужчина госпитализирован и находится в больнице в тяжелом состоянии".Пресс-служба ДП Алматы

По горячим следам сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых.

"Оба оказались ранее судимыми. У них изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность к преступлению. В настоящее время задержанные водворены под стражу".Пресс-служба ДП Алматы

Как отметил начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов, подобные преступления носят особо опасный характер.

"И мы принципиально жестко реагируем на каждое из них. Уверяю, виновные понесут наказание по закону. Вместе с тем напоминаю: за совершение разбоя, сопряженного с насилием, уголовным законодательством предусмотрено строгое наказание", – отметил он.

30 июня 2025 года разбойное нападение на таксиста произошло в Мангистауской области.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
