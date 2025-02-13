В Алматы мошенник обманул пенсионеров, предлагая им избавиться от кредитов
Фото: Zakon.kz
Аферист, представляясь профессиональным юристом, обманул доверчивых алматинских пенсионеров, обещая избавить их от разных финансовых задолженностей, сообщает Zakon.kz.
Теперь полицейские Алматы разыскивают его, передает "КТК". Выяснилось, что мужчина обещал своим клиентам сопровождение в процедуре банкротства.
Свои услуги он рекламировал через YouTube и TikTok. Поверив убедительным словам незнакомца, пожилые люди перечислили деньги, после чего аферист перестал выходить на связь. Из офиса компания тоже съехала. С этой проблемой алматинские пенсионеры живут уже больше года.
"Управлением полиции Алмалинского района расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершенного неоднократно в крупном размере. В полицию с заявлением обратились 13 человек. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого и его задержание", – сказала официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.
Днями ранее в аэропорту Алматы полицейские нашли без вести пропавшую женщину.
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