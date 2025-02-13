В Алматы мошенник обманул пенсионеров, предлагая им избавиться от кредитов

Аферист, представляясь профессиональным юристом, обманул доверчивых алматинских пенсионеров, обещая избавить их от разных финансовых задолженностей, сообщает Zakon.kz.

Теперь полицейские Алматы разыскивают его, передает "КТК". Выяснилось, что мужчина обещал своим клиентам сопровождение в процедуре банкротства.

Свои услуги он рекламировал через YouTube и TikTok. Поверив убедительным словам незнакомца, пожилые люди перечислили деньги, после чего аферист перестал выходить на связь. Из офиса компания тоже съехала. С этой проблемой алматинские пенсионеры живут уже больше года.

"Управлением полиции Алмалинского района расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершенного неоднократно в крупном размере. В полицию с заявлением обратились 13 человек. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого и его задержание", – сказала официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.

Днями ранее в аэропорту Алматы полицейские нашли без вести пропавшую женщину.