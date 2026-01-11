#Казахстан в сравнении
Телефонный звонок стоил 12 млн тенге: как пенсионера обманули мошенники в Степногорске

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 00:36 Фото: freepik
В Степногорске расследуется уголовное дело по факту крупного интернет-мошенничества. Жертвой аферистов стал 80-летний пенсионер, который по указанию злоумышленников лишился более 12 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 11 января в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, 3 декабря мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками отдела кадров по его прежнему месту работы. Звонившие сообщили о якобы участившихся случаях мошенничества в отношении пожилых граждан и предупредили о предстоящих финансовых проверках.

Мошенники сразу оказали на пенсионера психологическое давление, убеждая его в срочности ситуации и требуя никому не сообщать о происходящем. На протяжении трех дней злоумышленники поддерживали с потерпевшим постоянную связь, вводя его в заблуждение и полностью контролируя его действия.

Следуя их указаниям, мужчина снял со своего депозитного счета 10 миллионов тенге, а также собрал еще более 2 миллионов тенге личных сбережений. Все денежные средства он перевел тремя транзакциями на заграничные счета, продиктованные мошенниками. Общий ущерб превысил 12 миллионов тенге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Правоохранительные органы напоминают, что сотрудники банков, полиции и государственных органов никогда не требуют переводить деньги по телефону или на счета третьих лиц. Полицейские также призывают жителей региона регулярно разъяснять пожилым родственникам распространенные схемы мошенничества и поддерживать с ними постоянную связь, поскольку именно пенсионеры чаще всего становятся жертвами подобных преступлений.

Ранее сообщалось, что прокуратура Алматы усиливает борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
