"Призыв к убийству детей с аутизмом": полиция Алматы завела уголовное дело

Полиция Алматы завела уголовное дело по факту призывов негативного характера в отношении детей с аутизмом, сообщает Zakon.kz.

Случай, когда подросток с аутизмом во дворе одного из домов в Алматы поднял и бросил на землю маленького ребенка, вызвал общественный резонанс. Причем в социальных сетях прозвучал призыв "к убийству детей с аутизмом". Об этом заявили в Ассоциации "Аутизм Казахстан".

"В Ассоциацию "Аутизм Казахстан" стали массово поступать жалобы родителей особенных детей на высказывание блогера Р. Ж. в соцсетях. Она является автором комментария под постом, где была размещена информация о трагическом случае в Алматы 23 августа 2025 года. Когда в результате действий 13-летнего подростка (предположительно, с особенностями в развитии, официальный диагноз не указан) пострадал двухлетний ребенок. Владелец аккаунта @_a_k_o_n_i блогер Р. Ж. написала комментарий с призывом "к убийству детей с аутизмом". В настоящее время этот профиль, возможно, закрыт или переименован. Однако на другой странице в Инстаграм (@ersaevna_) публикуются посты и комментарии данного автора по этой теме. В одном из них блогер считает, что "таким детям нужно открывать интернаты", – говорится в заявлении ассоциации в Instagram.

Она направила официальный запрос в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел.

Фото: ДП Алматы

На заявление 10 сентября 2025 года отреагировали в Департаменте полиции (ДП) Алматы.

"В Министерство внутренних дел поступило обращение от "Национальной Ассоциации AUTISM KAZAКHSTAN" по факту размещения комментариев, содержащих призывы по отношению к особенным детям. По данному факту полицией ДП Алматы возбуждено уголовное дело. Личность блогера установлена. Будут приняты меры в рамках законодательства", – сказано в комментарии.

Полиция напоминает, что за оскорбления, действия, содержащие разжигание социальной розни, материалы, направленные на пропаганду культа жестокости, насилия, предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. Любые высказывания, призывающие к преступлению и нарушению прав граждан, недопустимы.

Инцидент произошел 23 августа 2025 года. Особенный подросток кинул ребенка на землю прямо на детской площадке во дворе дома в Алматы. По этому инциденту полиция возбудила уголовное дело по статье 107 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Корреспондент Zakon.kz выяснил, что родители подростка могут быть привлечены как к уголовной, так и к административной и гражданско-правовой ответственности, включая обязанность возместить моральный вред и расходы на лечение пострадавшего ребенка. Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева рассказала, что родители подростка связывались с родителями пострадавшего ребенка, он уже в стабильном состоянии.