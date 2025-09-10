#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.76
630.85
6.45
Общество

"Призыв к убийству детей с аутизмом": полиция Алматы завела уголовное дело

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 09:21 Фото: Zakon.kz
Полиция Алматы завела уголовное дело по факту призывов негативного характера в отношении детей с аутизмом, сообщает Zakon.kz.

Случай, когда подросток с аутизмом во дворе одного из домов в Алматы поднял и бросил на землю маленького ребенка, вызвал общественный резонанс. Причем в социальных сетях прозвучал призыв "к убийству детей с аутизмом". Об этом заявили в Ассоциации "Аутизм Казахстан".

"В Ассоциацию "Аутизм Казахстан" стали массово поступать жалобы родителей особенных детей на высказывание блогера Р. Ж. в соцсетях. Она является автором комментария под постом, где была размещена информация о трагическом случае в Алматы 23 августа 2025 года. Когда в результате действий 13-летнего подростка (предположительно, с особенностями в развитии, официальный диагноз не указан) пострадал двухлетний ребенок. Владелец аккаунта @_a_k_o_n_i блогер Р. Ж. написала комментарий с призывом "к убийству детей с аутизмом". В настоящее время этот профиль, возможно, закрыт или переименован. Однако на другой странице в Инстаграм (@ersaevna_) публикуются посты и комментарии данного автора по этой теме. В одном из них блогер считает, что "таким детям нужно открывать интернаты", – говорится в заявлении ассоциации в Instagram.

Она направила официальный запрос в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел.

Фото: ДП Алматы

На заявление 10 сентября 2025 года отреагировали в Департаменте полиции (ДП) Алматы.

"В Министерство внутренних дел поступило обращение от "Национальной Ассоциации AUTISM KAZAКHSTAN" по факту размещения комментариев, содержащих призывы по отношению к особенным детям. По данному факту полицией ДП Алматы возбуждено уголовное дело. Личность блогера установлена. Будут приняты меры в рамках законодательства", – сказано в комментарии.

Полиция напоминает, что за оскорбления, действия, содержащие разжигание социальной розни, материалы, направленные на пропаганду культа жестокости, насилия, предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. Любые высказывания, призывающие к преступлению и нарушению прав граждан, недопустимы.

Инцидент произошел 23 августа 2025 года. Особенный подросток кинул ребенка на землю прямо на детской площадке во дворе дома в Алматы. По этому инциденту полиция возбудила уголовное дело по статье 107 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Корреспондент Zakon.kz выяснил, что родители подростка могут быть привлечены как к уголовной, так и к административной и гражданско-правовой ответственности, включая обязанность возместить моральный вред и расходы на лечение пострадавшего ребенка. Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева рассказала, что родители подростка связывались с родителями пострадавшего ребенка, он уже в стабильном состоянии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Синоптики предупредили жителей Уральска и Актобе об НМУ: что им важно знать
Общество
09:36, Сегодня
Синоптики предупредили жителей Уральска и Актобе об НМУ: что им важно знать
Послание президента: правительством даны поручения в области ИИ и цифровизации
Общество
08:27, Сегодня
Послание президента: правительством даны поручения в области ИИ и цифровизации
Эпичная погоня полиции за фурой в Актау: водителя наказали
Общество
22:04, 09 сентября 2025
Эпичная погоня полиции за фурой в Актау: водителя наказали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: