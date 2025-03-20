КамАЗ, погрузчик и кроссовер перекрыли магистраль в Алматы: названа причина

В Алматы 20 марта на проспекте Рыскулова, не доезжая улицы Кудерина, произошло массовое ДТП с участием тяжелой техники, сообщает Zakon.kz.

Как удалось выяснить на месте, КамАЗ-длинномер двигался в западном направлении по крайнему правому ряду. За ним ехала Toyota RAV4 и за ней – погрузчик.

Фото: Zakon.kz

По неизвестным причинам погрузчик неожиданно врезался в Toyota RAV4 и стал таранить ковшом, отрывая от дороги.

Фото: Zakon.kz

Как позже рассказал водитель RAV4, если бы не двигавшийся впереди КамАЗ, его машина перевернулась бы.

Фото: Zakon.kz

И в итоге погрузчик буквально затолкал кроссовер под длинномер.

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности водитель RAV4 не пострадал.

Фото: Zakon.kz

В результате аварии на пр. Рыскулова образовалась огромная пробка.

Фото: Zakon.kz

4 марта в Алматы на пересечении улиц Кабанбай батыра и Нурмакова столкнулись три автомобиля: грузовик FAW, Honda HR-V и Chevrolet Cobalt.