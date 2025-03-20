КамАЗ, погрузчик и кроссовер перекрыли магистраль в Алматы: названа причина
Как удалось выяснить на месте, КамАЗ-длинномер двигался в западном направлении по крайнему правому ряду. За ним ехала Toyota RAV4 и за ней – погрузчик.
Фото: Zakon.kz
По неизвестным причинам погрузчик неожиданно врезался в Toyota RAV4 и стал таранить ковшом, отрывая от дороги.
Фото: Zakon.kz
Как позже рассказал водитель RAV4, если бы не двигавшийся впереди КамАЗ, его машина перевернулась бы.
Фото: Zakon.kz
И в итоге погрузчик буквально затолкал кроссовер под длинномер.
Фото: Zakon.kz
По счастливой случайности водитель RAV4 не пострадал.
Фото: Zakon.kz
В результате аварии на пр. Рыскулова образовалась огромная пробка.
Фото: Zakon.kz
4 марта в Алматы на пересечении улиц Кабанбай батыра и Нурмакова столкнулись три автомобиля: грузовик FAW, Honda HR-V и Chevrolet Cobalt.