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Происшествия

КамАЗ, погрузчик и кроссовер перекрыли магистраль в Алматы: названа причина

Алматы, ДТП, Рыскулова, пробка, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 13:36 Фото: Zakon.kz
В Алматы 20 марта на проспекте Рыскулова, не доезжая улицы Кудерина, произошло массовое ДТП с участием тяжелой техники, сообщает Zakon.kz.

Как удалось выяснить на месте, КамАЗ-длинномер двигался в западном направлении по крайнему правому ряду. За ним ехала Toyota RAV4 и за ней – погрузчик.

Фото: Zakon.kz

По неизвестным причинам погрузчик неожиданно врезался в Toyota RAV4 и стал таранить ковшом, отрывая от дороги.

Фото: Zakon.kz

Как позже рассказал водитель RAV4, если бы не двигавшийся впереди КамАЗ, его машина перевернулась бы.

Фото: Zakon.kz

И в итоге погрузчик буквально затолкал кроссовер под длинномер.

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности водитель RAV4 не пострадал.

Фото: Zakon.kz

В результате аварии на пр. Рыскулова образовалась огромная пробка.

Фото: Zakon.kz

4 марта в Алматы на пересечении улиц Кабанбай батыра и Нурмакова столкнулись три автомобиля: грузовик FAW, Honda HR-V и Chevrolet Cobalt.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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