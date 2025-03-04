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Происшествия

В Алматы произошло ДТП с участием трех авто: есть пострадавший

В Алматы произошло ДТП с участием трех авто: есть пострадавший, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 12:33 Фото: Zakon.kz
В Алматы сегодня, 4 марта 2025 года, на пересечении улиц Кабанбай батыра и Нурмакова столкнулись три автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло с участием грузовика FAW, Honda HR-V и Chevrolet Cobalt.

По словам очевидцев, водитель грузовика двигался по ул. Кабанбай батыра в западном направлении и, когда он заехал на перекресток, водитель Honda, который двигался по ул. Нурмакова в южном направлении, проигнорировал знак "Уступи дорогу" и врезался в FAW.

Фото: Zakon.kz

В результате удара водитель грузовика потерял управление, FAW понесло, и он на этом же перекрестке опрокинулся на Chevrolet, который двигался по ул. Кабанбай батыра в восточном направлении (навстречу грузовику).

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадал водитель Chevrolet Cobalt.

На месте работают сотрудники полиции, которые занимаются оформлением ДТП.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

1 марта 2025 года молодой таксист с пассажирами влетел в маршрутный автобус около вокзала в Алматы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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