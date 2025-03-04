В Алматы произошло ДТП с участием трех авто: есть пострадавший
ДТП произошло с участием грузовика FAW, Honda HR-V и Chevrolet Cobalt.
По словам очевидцев, водитель грузовика двигался по ул. Кабанбай батыра в западном направлении и, когда он заехал на перекресток, водитель Honda, который двигался по ул. Нурмакова в южном направлении, проигнорировал знак "Уступи дорогу" и врезался в FAW.
Фото: Zakon.kz
В результате удара водитель грузовика потерял управление, FAW понесло, и он на этом же перекрестке опрокинулся на Chevrolet, который двигался по ул. Кабанбай батыра в восточном направлении (навстречу грузовику).
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В результате аварии пострадал водитель Chevrolet Cobalt.
На месте работают сотрудники полиции, которые занимаются оформлением ДТП.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
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