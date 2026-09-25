Жесткое ДТП с пассажирским автобусом произошло в Алматы: есть пострадавшие

В Алматы 25 сентября 2026 года произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пассажирского автобуса, в котором пострадали несколько человек, сообщает Zakon.kz.

Кадры с последствиями аварии появились в соцсетях. На видео видно, что автобус 80 маршрута сильно поврежден, средняя входная группа разрушена, внутри – обломки и стекло. Автор видео – пассажирка этого автобуса – рассказала, что пострадавших немного, но среди них есть беременная женщина. Пострадал, по ее словам, также работник коммунальной службы, которого зацепил автобус.

"Сегодня с сыном попали в ДТП на Бокейханова – Райымбека. Я не знаю, кто больше виноват... Такой резкий удар, шум, очень страшно... Надеюсь, у девушки этой все хорошо. Она уехала на машине скорой помощи", – описала видео алматинка.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы сообщили, что ДТП произошло в 13:25 в Жетысуском районе.

"По предварительным данным, водитель автобуса марки Golden Dragon, следуя по улице Бокейханова в северном направлении, при подъезде к проспекту Райымбека не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем марки ЗИЛ, находившимся на обочине дороги. От удара ЗИЛ по инерции столкнулся с автомобилем марки ГАЗ , который находился впереди", – рассказали в полиции.

В результате ДТП четыре человека обратились за медицинской помощью, в том числе водитель ЗИЛа и пассажиры автобуса.

"По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются", – дополнили в полиции.

21 сентября на Восточной объездной автомобильной дороге в Алматы произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей – Mercedes E-Class, Toyota Highlander и Nissan Pathfinder. По словам очевидцев, водитель Mercedes, молодой мужчина, передвигался агрессивно и резко перестраивался из ряда в ряд. В какой-то момент Mercedes не поместился между автомобилями и столкнулся с Toyota Highlander. После удара оба водителя потеряли управление.