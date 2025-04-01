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Происшествия

Лекарства не выдают жителям ЗКО: за дело взялись прокуроры

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 06:30 Фото: Zakon.kz
По данным региональной прокуратуры, жители одного из районов Западно-Казахстанской области остались без положенных им лекарств, сообщает Zakon.kz.

Проверка коснулась работы Акжаикской райбольницы. Теперь за ее деятельностью следят прокуроры, передает "КТК".

Они проанализировали все документы и выяснили, что положенные в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи лекарства жителям не выдают. Причем не получали таблеток пациенты с разными диагнозами. Причину в ведомстве указывать не стали, но заставили больницу снова закупить положенные медикаменты.

"Более 700 пациентам, состоящим на диспансерном учете с различными диагнозами, не выдавались бесплатные лекарства. По мерам прокуратуры организовано бесперебойное обеспечение препаратами, и направлена заявка на их дополнительное приобретение", – сказал старший помощник прокурора Ернат Махсотов.

В то же время сельчане Жамбылской области заняты ухищрениями. После землетрясений в Жамбылской области они выдали старые повреждения за новые.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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