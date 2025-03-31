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Происшествия

После землетрясений в Жамбылской области жители выдали старые повреждения за новые

Ветхий дом, ветхие дома, старый дом, старые дома, аварийный дом, аварийные дома, старинный дом, старинные дома, старое здание, старые здания , фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 03:20 Фото: Zakon.kz
На днях сельчане районов имени Турара Рыскулова и Меркенского хотели воспользоваться землетрясениями и обманным путем улучшить свои жилищные условия, сообщает Zakon.kz.

Осмотр повреждений в данных районах проводится точечно, передает КТК. После землетрясений, произошедших в конце марта, жители говорили, что где-то упал потолок, у кого-то треснула стена. Таких звонков поступило свыше сотни.

Однако после осмотра выяснялось, что повреждения старые. Оказалось многие решили воспользоваться моментом и исправить старые изъяны в своих жилищах. В итоге пока в списках на ремонт:

  • два детских сада;
  • школа;
  • сельская амбулатория;
  • меркенская больница;
  • 12 частных домов.

Окончательные итоги проверки правительственной комиссии обещают обнародовать в ближайшее время.

Ранее аким Жамбылской области призвал не верить фейкам о землетрясениях.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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