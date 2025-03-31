После землетрясений в Жамбылской области жители выдали старые повреждения за новые
Фото: Zakon.kz
На днях сельчане районов имени Турара Рыскулова и Меркенского хотели воспользоваться землетрясениями и обманным путем улучшить свои жилищные условия, сообщает Zakon.kz.
Осмотр повреждений в данных районах проводится точечно, передает КТК. После землетрясений, произошедших в конце марта, жители говорили, что где-то упал потолок, у кого-то треснула стена. Таких звонков поступило свыше сотни.
Однако после осмотра выяснялось, что повреждения старые. Оказалось многие решили воспользоваться моментом и исправить старые изъяны в своих жилищах. В итоге пока в списках на ремонт:
- два детских сада;
- школа;
- сельская амбулатория;
- меркенская больница;
- 12 частных домов.
Окончательные итоги проверки правительственной комиссии обещают обнародовать в ближайшее время.
Ранее аким Жамбылской области призвал не верить фейкам о землетрясениях.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript