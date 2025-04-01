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Происшествия

Новый мошеннический сайт завлекает казахстанцев высокой зарплатой

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 08:50 Фото: freepik
Подозрительный сайт, предлагающий казахстанцам высокий заработок, действует в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В его основе – предложение работы по переписыванию текстов. Как передает Telegram-канал Internet Freedom, схема работы сайта старая и простая:

  • предлагают высокие выплаты за перепечатывание текстов. От 600 тенге за страницу;
  • требуют плату за открытие "личного кабинета". Обычно около пяти тысяч тенге;
  • используют привлекательные цифры потенциального заработка. От 400 тыс. тенге в месяц.

После оплаты доступа администраторы-мошенники исчезают. При этом переписка автоматически удаляется, а деньги вернуть невозможно.

Важно предупредить, что сайт мошенников находится по адресу: rabotafrls.com/kz.

В марте группу дропперов, занимавшихся мошенничеством через мессенджер Telegram, задержали в Алматинской области.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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