Новый мошеннический сайт завлекает казахстанцев высокой зарплатой
Фото: freepik
Подозрительный сайт, предлагающий казахстанцам высокий заработок, действует в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
В его основе – предложение работы по переписыванию текстов. Как передает Telegram-канал Internet Freedom, схема работы сайта старая и простая:
- предлагают высокие выплаты за перепечатывание текстов. От 600 тенге за страницу;
- требуют плату за открытие "личного кабинета". Обычно около пяти тысяч тенге;
- используют привлекательные цифры потенциального заработка. От 400 тыс. тенге в месяц.
После оплаты доступа администраторы-мошенники исчезают. При этом переписка автоматически удаляется, а деньги вернуть невозможно.
Важно предупредить, что сайт мошенников находится по адресу: rabotafrls.com/kz.
В марте группу дропперов, занимавшихся мошенничеством через мессенджер Telegram, задержали в Алматинской области.
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