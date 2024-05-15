Больше миллиона: кому в Казахстане платят самые высокие зарплаты

В каких сферах предлагают самые высокие зарплаты в Казахстане и сколько в среднем платят сотрудникам в различных отраслях, в материале Zakon.kz.

По данным Бюро нацстатистики, средняя номинальная заработная плата в Казахстане составила 382 279 тенге, медианная – 251 997 тенге. Однако сотрудники некоторых казахстанских компаний получают значительно больше этих сумм.



"Самые высокие зарплаты в Казахстане в сфере страхования, перестрахования и пенсионном обеспечении. Согласно данным официальной статистики, в первом квартале 2024 года средний размер оплаты труда тут составил 1 372 158 тенге в месяц", – говорится в обзоре Первого Кредитного Бюро.

Притом что за год (по сравнению с январем-мартом 2023 года) показатель увеличился сразу на 562 тысячи тенге, что составляет около 70% роста. Согласно этим данным, работники страховых компаний получают в среднем в 3,6 раза больше среднестатистического казахстанца, отметили в Бюро.

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

Немало зарабатывают и в IT. Средняя зарплата в секторе – 938,4 тыс. тенге, а за год показатель вырос на 147,8 тыс. тенге. Далее следуют горнодобывающая промышленность – 864 тыс. тенге, финансовый сектор – 698,3 тыс. тенге. В пассажирских авиаперевозках средняя зарплата снизилась до 927,3 тыс. тенге.

Также высокие заработные платы предлагают в консалтинге (1,1 млн тенге), в морском и прибрежном грузовом транспорте (1,03 млн тенге) и в сфере торговли недвижимостью.

"У тех, кто продает свою недвижимость (условно, застройщики жилых комплексов), средняя зарплата составляет 973,9 тыс. тенге. Именно тут средние зарплаты за год выросли в 4,3 раза: сейчас они почти на 750 тыс. тенге больше, чем в начале 2023 года", – подчеркнули в ПКБ.

В обзоре отмечается, что довольно существенно подросли зарплаты в рекламе и исследованиях рынка – с 326,7 тыс. до 767,8 тыс. тенге. При этом средняя зарплата в образовании – 328,9 тыс. тенге, в здравоохранении и социальном обслуживании – 294,4 тыс. тенге.