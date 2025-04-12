Драка парня и девушки попала на видео в Алматы

Видео конфликта юноши и девушки, который случился на алматинском Арбате, распространяется в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Молодые люди повздорили и подрались прямо на глазах у прохожих на популярной пешей улице в Алматы. Судя по кадрам, конфликт случился вечером, однако дата пока неизвестна. Юноша нанес девушке несколько серьезных ударов.

В пресс-службе городского Департамента полиции пояснили, что по данному факту проводится проверка.

"Объективные обстоятельства устанавливаются. Виновный непременно будет задержан и привлечен к ответственности". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

10 апреля 2025 года в поселке Отеген-Батыр Алматинской области произошло нападение на ребенка, закончившееся его госпитализацией.