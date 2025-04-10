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Происшествия

Прохожим пришлось спасать ребенка от напавших на него пьяных мужчин

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 10:19 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В поселке Отеген-Батыр Алматинской области произошло нападение на ребенка, закончившееся его госпитализацией, сообщает Zakon.kz.

Информация об инциденте появилась в соцсетях.

"Сегодня, 9 апреля 2025 года, по адресу: поселок Отеген-Батыр, улица Титова, 10, два взрослых мужчины, находившиеся в нетрезвом состоянии, совершили нападение на несовершеннолетнего ребенка 9 лет. Предлагали мальчику выпить с ними пива, звали с собой, затем один из мужчин нанес сильный удар в голову ребенку. Порвал одежду ребенку", – говорится в публикации.

Свидетели происходящего вступились за ребенка. А неравнодушные мужчины задержали нападавшего, который хотел сбежать.

"А также работающие люди по адресу: Титова, 10, наблюдали, как двое мужчин в нетрезвом состоянии некоторое время ходили вокруг детского сада "Солнышко" и наблюдали, как на свежем воздухе у детей была прогулка. Скорее всего, у этих двух мужчин был какой-то умысел. Хочу, чтобы родители увидели данный пост и чтобы больше ни один ребенок не пострадал", – рассказала свидетель.

Пострадавшего мальчика увезли в больницу на скорой.

В полиции Алматинской области прокомментировали произошедшее.

"По факту хулиганских действий полицией зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование. Подозреваемый установлен, задержан, в настоящее время находится в центре временной адаптации и детоксикации. Проводится комплекс следственных действий для обеспечения всесторонности, полноты и объективности расследования всех обстоятельств по делу", – сообщили в ДП.

Ранее общественный резонанс вызвал случай в Семее, где группа подростков жестоко избила мальчика.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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