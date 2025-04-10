Прохожим пришлось спасать ребенка от напавших на него пьяных мужчин

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В поселке Отеген-Батыр Алматинской области произошло нападение на ребенка, закончившееся его госпитализацией, сообщает Zakon.kz.

Информация об инциденте появилась в соцсетях. "Сегодня, 9 апреля 2025 года, по адресу: поселок Отеген-Батыр, улица Титова, 10, два взрослых мужчины, находившиеся в нетрезвом состоянии, совершили нападение на несовершеннолетнего ребенка 9 лет. Предлагали мальчику выпить с ними пива, звали с собой, затем один из мужчин нанес сильный удар в голову ребенку. Порвал одежду ребенку", – говорится в публикации. Свидетели происходящего вступились за ребенка. А неравнодушные мужчины задержали нападавшего, который хотел сбежать. "А также работающие люди по адресу: Титова, 10, наблюдали, как двое мужчин в нетрезвом состоянии некоторое время ходили вокруг детского сада "Солнышко" и наблюдали, как на свежем воздухе у детей была прогулка. Скорее всего, у этих двух мужчин был какой-то умысел. Хочу, чтобы родители увидели данный пост и чтобы больше ни один ребенок не пострадал", – рассказала свидетель. Пострадавшего мальчика увезли в больницу на скорой. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александра (@aleksandrakulebina) В полиции Алматинской области прокомментировали произошедшее. "По факту хулиганских действий полицией зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование. Подозреваемый установлен, задержан, в настоящее время находится в центре временной адаптации и детоксикации. Проводится комплекс следственных действий для обеспечения всесторонности, полноты и объективности расследования всех обстоятельств по делу", – сообщили в ДП. Ранее общественный резонанс вызвал случай в Семее, где группа подростков жестоко избила мальчика.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: