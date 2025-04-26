Мошеннический колл-центр накрыли в Кыргызстане: он работал под руководством казахстанцев

В Кыргызстане оперативники ликвидировали крупный колл-центр мошенников. Местные правоохранители уверены, что он действовал под руководством граждан Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ГКНБ КР, офис мошенников находился в Бишкеке. Оттуда производились звонки во все уголки страны.

Сообщается, что операторы систематически оказывали психологическое давление на пожилых людей, убеждая их покупать БАДы и бытовую технику, а позже — лотерейные билеты с обещаниями увеличения шансов на выигрыш при переводе денег на определенные счета. Центр не был зарегистрирован в налоговых органах.

Для звонков использовали систему IP-телефонии "Baribarda", сервера находились на территории Казахстана. В ГКНБ считают, что структура носила признаки организованной преступной схемы с межгосударственным охватом.

Во время обысков задержали 43 человека, в том числе четырех несовершеннолетних. Изъяли десятки телефонов, ноутбуков и документацию.

Ранее сообщалось о новом способе, который изобрели мошенники, чтобы втереться в доверие жертвы. Злоумышленники сами прерывают звонок, а затем действуют в несколько этапов, чтобы создать максимально доверительный контакт и не оставить у чевловека сомнений в том, что разговор действительно ведется с представителем авторитетной организации.