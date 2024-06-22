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В Японии сотрудникам колл-центров облегчили работу

Колл-центр, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 08:48 Фото: pixabay
Японская компания SoftBank разработала технологию, которая облегчит работу сотрудникам колл-центров, сообщает Zakon.kz.

Это нейросеть, которая переводит гневную речь в спокойную. Сервис могут использовать работники колл-центров, ежедневно сталкивающиеся со стрессом во время конфликтов и общения на повышенных тонах с клиентами. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Система не меняет смысл и структуру слов, а только смягчает интонацию. Таким образом, оператор слышит все ругательства и претензии, но произнесенные дружелюбным тоном. Клиенты не будут уведомляться об этих условиях.

В настоящее время ИИ-фильтр работает только на японском языке. Однако создатели уже заявили о готовности дополнить нейросеть по запросу из других стран.

Недавно также стало известно, что японский супермаркет в префектуре Фукуока повысил продажи на 10% благодаря ноу-хау.

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